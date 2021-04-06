В Україні першу вакцину отримали більше трьохсот тисяч людей [ Редактировать ]
Цього тижня МОЗ підпише новий контракт на постачання протиковідної вакцини. Про це повідомив очільник відомства Максим Степанов. Йдеться про закупівлю 10 мільйонів доз препарату. Якого саме - Степанов не уточнив.
Нині Київ очікує надходження 22 мільйонів доз, 8 мільйонів з яких гарантовані програмою Covax. За час протиковідної імунізації в Україні першу дозу вакцини отримали 304 з половиною тисячі громадян. Лише двох людей щепили двічі.
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