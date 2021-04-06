Умер актер из "Гарри Поттера" и сериала "Чернобыль" [ Редактировать ]
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Британский актер театра и кино Пол Риттер, исполнивший роль инженера Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль" (Chernobyl, 2019) от HBO, умер в возрасте 54 лет в ночь на вторник, 6 апреля. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя актера.
С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью. Он мирно умер дома в окружении жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноя.
Причиной смерти актера стала опухоль головного мозга.
Пол Риттер в роли Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль"
Пол Риттер сыграл Элдреда Уорпла в "Гарри Поттере и Принце-полукровке" (Harry Potter and the Half-Blood Prince, 2005) и также исполнил эпизодическую роль в фильме о Джеймсе Бонде "Квант милосердия" (Quantum of Solace, 2008).
Также в его фильмографии съемки в фильмах "Сын Рэмбо" (Son of Rambo, 2008), "Орел Девятого легиона" (The Eagle, 2011), "Стать Джоном Ленноном" (Nowhere Boy, 2009), "Инферно" с Томом Хэнксом, сериалах "Игра" и "Екатерина Великая".
В 2009 году Пол Риттер был номинирован на премию "Тони" за главную роль в "Нормандских завоеваниях".
Напомним, что "Подробности" опубликовали материал, где сравнили героев американского сериала "Чернобыль" с их прообразами в реальной жизни.
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