На среду, 7 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 апреля установлен на таком уровне: 27,8384 гривен за 1 доллар (-0,1006 грн). При этом курс доллара на 6 апреля составляет: 27,939 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после резкого роста.

Ранее мы писали о том, что курс биткоина рухнул на 10% за сутки.

Также сообщалось, что, по прогнозам экспертов, курс биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов.

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