Секс-символ США Пэрис Хилтон шокировала подписчиков новыми видео. Кадры звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, Хилтон предстала перед подписчиками обнаженной, грудь она прикрыла руками. Отметим, что на Пэрис был только ободок с заячьими ушами.

"Христос Воскрес! Люблю вас всех", - подписала фото Хилтон.

Поклонники активно комментируют фото звезды.

Как ранее сообщалось, американская телевизионная звезда Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст на грани разрушения отношений. В СМИ появилась информация о разводе звездной пары.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

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