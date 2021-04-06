Пэрис Хилтон разделась на "пасхальном" видео [ Редактировать ]
Секс-символ США Пэрис Хилтон шокировала подписчиков новыми видео. Кадры звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Так, Хилтон предстала перед подписчиками обнаженной, грудь она прикрыла руками. Отметим, что на Пэрис был только ободок с заячьими ушами.
"Христос Воскрес! Люблю вас всех", - подписала фото Хилтон.
Поклонники активно комментируют фото звезды.
Как ранее сообщалось, американская телевизионная звезда Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст на грани разрушения отношений. В СМИ появилась информация о разводе звездной пары.
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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