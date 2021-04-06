Во вторник, 5 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые поставки вакцины от коронавируса Pfizer поступят в Украину в ближайшие месяцы. Об этом министр написал на странице в Facebook.

По его словам, на сегодняшний день контракт на поставку 10 млн доз вакцины был подписан со стороны компании Pfizer.

Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года.

Читайте также, вакцина от коронавируса Comirnaty, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer на 100% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. У всех подопытных наблюдалась хорошая переносимость препарата с побочными эффектами.

Кроме того, фармацевтическая компания Pfizer тестирует препарат, который способен уничтожить коронавирусную инфекцию внутри человеческого организма. Использование этих разработок было эффективным как при отдельном использовании, так и при сочетании с другими противовирусными препаратами.

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