Вакцина от коронавируса Comirnaty, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer на 100% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Во всех случаях у получивших препарат вырабатывалось достаточно антител, сообщается в пресс-релизе фармпроизводителя, передает ТАСС.

мРНК-вакцина хорошо переносилась и показала стопроцентную эффективность против COVID-19. При этом титр антител был выше, чем в возрастной группе от 16 до 25 лет.

В исследовании приняли участие 2 260 человек в возрасте от 12 до 15 лет, проживающих в США. Вакцина показала сильную иммуногенность среди подростков через месяц после введения второй инъекции.

У всех подопытных наблюдалась хорошая переносимость препарата с побочными эффектами, которые в целом соответствовали тем, что проявлялись у лиц в возрасте от 16 до 25 лет.

Pfizer надеется получить разрешение на использование вакцины для иммунизации подростков в возрасте от 12 до 15 лет на территории США и Евросоюза.

Как сообщали "Подробности", на прошлой неделе BioNTech и Pfizer объявили о начале проведения клинических испытаний вакцины на детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет. В исследовании примут участие около 4,5 тыс. детей.

Вакцина Pfizer/BioNTech не только эффективна с точки зрения защиты от коронавируса (95%), но и предотвращает его передачу. Исследования в Израиле показали, что в 89,4% случаев вакцинированные не передают инфекцию другим людям.

Напомним, что министр Степанов объявил о поставках вакцины Pfizer в Украину до 15 апреля.