Во вторник, 6 апреля, исполнительный директор института Адар Пунавалла заявил, что одна из крупнейших в мире компаний по производству вакцин Serum Institute сможет возобновить экспорт вакцин от коронавируса CoviShield (AstraZeneca) к июню.

Но есть условие - в Индии перестанет увеличиваться заболеваемость COVID-19.

Он заявил, что компания "предпочла временно сделать Индию приоритетом (на поставку вакцин, - ред.) на два месяца" и надеется затем возобновить экспорт.

Пунавалла отметил, что он получает множество сообщений от глав государств с требованием возобновить экспорт вакцин от коронавируса.

Мне пришлось вежливо объяснить всем ситуацию.

Он также добавил, что большинство мировых лидеров поняли ситуацию, поскольку они сталкиваются с такими же проблемами - потребностями внутренней политики и вопросами, поднятыми оппозиционными партиями и общественностью.

Также глава индийской компании не исключил, что срок задержек поставки вакцин в другие страны может увеличиться.

Нам придется продолжать поставки в Индию (если рост заболеваемости не уменьшится, - ред.), а не куда-нибудь еще. Потому что мы должны защищать нашу нацию.

Напомним, фармацевтическая компания Pfizer тестирует препарат, который способен уничтожить коронавирусную инфекцию внутри человеческого организма. Использование этих разработок было эффективным как при отдельном использовании, так и при сочетании с другими противовирусными препаратами.

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