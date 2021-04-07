Фотосессия голых украинок в Дубай: девушек депортируют из страны [ Редактировать ]
Украинские модели будут депортированы из Объединенных Арабских Эмиратов. Накануне их задержали в Дубае за нарушение законов об общественной порядочности. Об этом сообщает издание Gulf News.
Во вторник, 6 апреля, стало известно, полиция Дубая задержала 12 гражданок Украины. Отмечалось, что им грозят штрафы и депортация.
"Генеральный прокурор Дубая заявил, что прокуратура завершила расследование в отношении фотосессии, которая противоречила законодательству ОАЭ. Лица, причастные к этому, будут депортированы из ОАЭ", - говорится в сообщении правительства.
В сообщении также подчеркнули, что никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет.
Также недавно обнаженные девушки прогулялись возле Андреевской церкви в Киеве.
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