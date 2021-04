Полиция Объединенных Арабских Эмиратов задержала в Дубае 40 человек, в том числе 8 россиянок, по обвинению в участии в развратных действиях. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на консульство России в Дубае.

Также среди девушек есть гражданки Украины, Молдовы и Беларуси. Российские дипломаты сетуют, "сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная". Перед этим в Twitter появилось, где десятки обнаженных девушек позируют на балконе небоскреба.

Well @DXBMediaOffice @dubaimarinamall @Damac @DubaiPoliceHQ I guess we are open for business??? Year of Tolerance?? I am all for fun and sun but this just lowers Dubai standards #Dubai #UAE #DubaiMarina #MyHome pic.twitter.com/mGTpGtcl7E