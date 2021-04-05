Девушкам грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 38 тыс. грн Источник: Telegram

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов задержала в Дубае 40 человек, в том числе 8 россиянок, по обвинению в участии в развратных действиях. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на консульство России в Дубае.

Также среди девушек есть гражданки Украины, Молдовы и Беларуси. Российские дипломаты сетуют, "сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная". Перед этим в Twitter появилось, где десятки обнаженных девушек позируют на балконе небоскреба.

Полиция Дубая сообщила о задержании группы людей, снимавшихся в "непристойном видео". Участницам фотосессии грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 5000 дирхамов (37 853 грн), организатору съемок - до 1,5 лет лишения свободы и штраф 50 000 дирхамов (378 531 грн).

В генконсульстве России не исключили, что власти ОАЭ могут помиловать задержанных моделей в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан.

По данным российских Telegram-каналов, одна из задержанных в Дубае девушек - дочь российского олигарха Максима Воронина, бывшего владельца "Национального корпоративного банка".

Журналисты получили доступ к переписке девушки. Из нее явствует, что она снимается обнаженной и согласилась поучаствовать в фотосессии в ОАЭ.

Напомним, что недавно обнаженные девушки прогулялись возле Андреевской церкви в Киеве.