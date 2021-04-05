Обнаженные эскортницы устроили фотосессию на балконе небоскреба в ОАЭ (фото, видео 18+) [ Редактировать ]
Источник: Telegram
Полиция Объединенных Арабских Эмиратов задержала в Дубае 40 человек, в том числе 8 россиянок, по обвинению в участии в развратных действиях. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на консульство России в Дубае.
Также среди девушек есть гражданки Украины, Молдовы и Беларуси. Российские дипломаты сетуют, "сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная". Перед этим в Twitter появилось, где десятки обнаженных девушек позируют на балконе небоскреба.
Well @DXBMediaOffice @dubaimarinamall @Damac @DubaiPoliceHQ I guess we are open for business??? Year of Tolerance?? I am all for fun and sun but this just lowers Dubai standards #Dubai #UAE #DubaiMarina #MyHome pic.twitter.com/mGTpGtcl7E— Mr Freeze (@UKFreezeBoY) April 3, 2021
Полиция Дубая сообщила о задержании группы людей, снимавшихся в "непристойном видео". Участницам фотосессии грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 5000 дирхамов (37 853 грн), организатору съемок - до 1,5 лет лишения свободы и штраф 50 000 дирхамов (378 531 грн).
В генконсульстве России не исключили, что власти ОАЭ могут помиловать задержанных моделей в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан.
По данным российских Telegram-каналов, одна из задержанных в Дубае девушек - дочь российского олигарха Максима Воронина, бывшего владельца "Национального корпоративного банка".
Журналисты получили доступ к переписке девушки. Из нее явствует, что она снимается обнаженной и согласилась поучаствовать в фотосессии в ОАЭ.
Напомним, что недавно обнаженные девушки прогулялись возле Андреевской церкви в Киеве.
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