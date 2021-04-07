В среду, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем здоровья. Свои пожелания он написал на странице в Instagram.

Так, в обращении к жителям страны он пожелал быть здоровы по всем показателям:

Желаю 36,6 на термометре, 120/80 на тонометре и 99% на пульсометре. С Всемирным днем здоровья, берегите себя.

Отметим, что в мире отмечают этот праздник ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе планирует посетить Донбасс. Визит состоится из-за обострения ситуации в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.