В среду, 7 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что уже на следующей неделе предприниматели и другие граждане, которые пострадали от условий "красной" зоны карантинных ограничений, смогут зарегистрироваться на получение помощи в размере 8 тысяч гривен. Об этом он сказал в ходе заседания Кабмина.

Выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении "Дия". Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен можно будет уже на следующей неделе.

Он отметил, что правительство сегодня примет решение, которое позволит запустить механизм поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от усиленных карантинных мер в "красных зонах".

Ранее мы писали о том, что 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о помощи ФОПам из-за локдауна в размере восьми тысяч гривен.

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