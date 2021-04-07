По 8 тысяч помощи: когда можно зарегистрироваться на получение денег [ Редактировать ]
В среду, 7 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что уже на следующей неделе предприниматели и другие граждане, которые пострадали от условий "красной" зоны карантинных ограничений, смогут зарегистрироваться на получение помощи в размере 8 тысяч гривен. Об этом он сказал в ходе заседания Кабмина.
Выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении "Дия". Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен можно будет уже на следующей неделе.
Он отметил, что правительство сегодня примет решение, которое позволит запустить механизм поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от усиленных карантинных мер в "красных зонах".
Ранее мы писали о том, что 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о помощи ФОПам из-за локдауна в размере восьми тысяч гривен.
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