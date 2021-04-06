Во вторник, 6 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о помощи ФОПам из-за локдауна в размере восьми тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отметим, что Верховная Рада приняла закон в конце марте.

Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в красных зонах, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 000 гривен.

Кроме гарантированного государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Ранее мы писали о том, что у Зеленского назвали сумму карантинных выплат ФОПам.

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