Реформа Службы безопасности Украины (СБУ) является ключевым шагом для вступления Украины в НАТО. Спецслужба должна быть реформирована в соответствии с евроатлантическими принципами.

Об этом в Twitter сообщило посольство по итогам встречи временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин с депутатом Марьяной Безуглой.

"Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом по СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО", - говорится в сообщении.

Ранее в Германии сделали заявление касательно вступления Украины в НАТО.

Напомним, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал статью для журнала Atlantic Council, посвященную перспективам вступления Украины в НАТО. Глава МИД считает, что Киев до сих пор не стал членом альянса из-за страхов и мифов, связанных с боязнью Запада "спровоцировать Россию".