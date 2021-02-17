Украина до сих пор не стала членом НАТО из-за страхов и мифов, связанных с боязнью Запада "спровоцировать Россию". Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в статье, опубликованной на сайте Atlantic Council.

Глава МИД отметил, что вопрос президента Владимира Зеленского, который он адресовал президенту США Джо Байдену: "Почему Украина все еще не в НАТО", - вызвал много обсуждений. Кулнба предлагает два подхода к ответу: рациональный и эмоциональный.

Рациональный ответ заключается в том, что Украина не только получает помощь от НАТО, но и является донором безопасности в регионе.

Украина успешно противостоит российской агрессии уже почти семь лет, защищая не только себя, но и обширный регион между Балтийским и Черным морями. Украина приобрела бесценный опыт сдерживания российской агрессии на традиционном военном поле боя и в сфере гибридной войны, которая простирается от киберпространства до дезинформации и не только. Эти факторы могут сделать Украину сильным кандидатом на членство в НАТО.

Эмоциональный ответ состоит из комбинации мифов и страхов, которые активируются, "когда слова "Украина" и "НАТО" встречаются в одном предложении", считает Кулеба.

В последние годы Россия сочетает военные операции с кампаниями дезинформации, призванными оправдать ее агрессивные действия. Ключевой темой была идея принципиально оборонительной России, вынужденной защищать свои границы от "расширения НАТО". Такое видение основано на давно опровергнутых утверждениях об "обещании", которое Запад якобы дал Советскому Союзу не расширяться НАТО на восток после падения Берлинской стены.

Этот миф помогает России играть роль жертвы, которая вынуждена оккупировать земли соседей "для защиты".

Миф о том, что осажденная Россия отважно защищается от экспансионистского НАТО, составляет центральную часть более широкого аргумента в пользу того, что западный мир должен стремиться избегать "провокации" России. Один из ключевых уроков 2000-х и 2010-х годов заключается в том, что ничто так не способствует агрессии Кремля, как призывы "не провоцировать" Россию.

Министр отметил, что после саммита в Бухаресте 2008 года, где Киеву и Тбилиси пообещали, что однажды они станут членами НАТО, прошло уже 13 лет. Обе страны подверглись агрессии со стороны России, однако осуществили многочисленные реформы, которые привели к получению статуса партнеров НАТО с расширенными возможностями.

Глава МИД призывает членов НАТО "сделать шаг вперед" и предоставить Украине и Грузии план действий по членству в альянсе.

Давайте не будем делать это решение заложником мифов и страхов, которые омрачают наше стратегическое мышление и искажают наши рассуждения... Украинцы понимают, что План действий по членству - это не то же самое, что членство, но, тем не менее, это был бы четкий сигнал о том, что идея будущего членства в НАТО - это не просто декларация.

Напомним, что 9 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что двери альянса остаются открытыми для Украины, ее вступление в НАТО зависит только от успеха реформ.

Ранее сообщалось, что в НАТО заявили о готовности сотрудничать с Россией.