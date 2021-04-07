НАТО в целом открыта для вступления новых членов в альянс, но вопрос присоединения Украины в настоящее время не стоит на повестке дня. Об этом заявила на брифинге 7 апреля представитель Кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер, передает ТАСС.

Германия поддерживает, как и партнеры в ЕС и НАТО, суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины. Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены.

На саммите в Бухаресте в апреле 2008 года Североатлантический альянс принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

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В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости ВСУ с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Вместе с тем НАТО не принимает в свои ряды государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

Как сообщали "Подробности", 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".

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9 февраля 2021 года генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что двери альянса остаются открытыми для Украины, ее вступление в НАТО зависит только от успеха реформ.

Столтенберг подчеркнул, что Россия не оккупировала бы Крым, если бы в 2014 году Украина была членом Североатлантического альянса.

Напомним, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал статью для журнала Atlantic Council, посвященную перспетивам вступления Украины в НАТО. Глава МИД считает, что Киев до сих пор не стал членом альянса из-за страхов и мифов, связанных с боязнью Запада "спровоцировать Россию".