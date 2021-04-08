В Эквадоре произошел несчастный случай. Так, в провинции Гуайас разбился легкомоторный самолет. Об этом пишет El Universo.

Самолет летел в город Гуаякиль, расположенный примерно в 250 км от столицы страны Кито. Но рухнул в поле. Жертвами авиакатастрофы стали по меньшей мере шесть человек.

Фото: eluniverso.com

Среди погибших два члена экипажа и четыре пассажира.

Власти начали расследование происшествия.

#URGENTE | #Guayas: #FiscalíaEc y las unidades de Policía Judicial y Criminalística de @PoliciaEcuador recaban los primeros indicios tras el accidente aviatorio suscitado este mediodía en #Salitre, sector Santa Rosa, en el que fallecieron 6 personas. pic.twitter.com/qGR3scOdmb — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 7, 2021

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