В Турции разбился военный вертолет: есть жертвы [ Редактировать ]
В четверг, 4 марта, в министерстве обороны Турции заявили о том, что на юго-востоке страны разбился военный вертолет. Погибли девять солдат, еще четверо пострадали, передает Hurriyet daily news.
Несчастный случай произошел в городе Татван провинции Битлис.
Вертолет типа Cougar направлялся в Татван из соседней провинции Бингель.
В 14:25 (13:25 по Киеву) вертолет исчез с радаров.
Раненых солдат госпитализировали в больницы.
Издание Sozcu также сообщает о смерти при крушении генерала сухопутных войск Турции Османа Эрбаша. Мужчина был командующим восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге.
По информации местных СМИ, предварительно причиной катастрофы могла стать непогода либо техническая неисправность.
Ранее сообщалось, что во Франции на горнолыжном курорте Куршевель разбился вертолет. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили ранения.
Также мы писали о том, что самолет ВВС Парагвая потерпел крушение, погибли семь человек. Власти страны начали расследование инцидента.
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