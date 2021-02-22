На востоке Мексики произошло крушение реактивного пассажирского самолета ВВС страны. В результате происшествия погибли семь человек, находящиеся на борту самолета.

Об этом сообщает газета El Universal.

Читайте также Израиль не пускает самолеты из Украины: в чем причина

По данным источников издания в полиции, самолет марки Learjet упал рядом с городом Халапа, который является столицей в штате Веракрус.

Cuerpos de emergencia realizan labores de rescate luego del accidente de una aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) #Video: Especial pic.twitter.com/o04r9TDE9g — El Universal (@El_Universal_Mx) February 21, 2021

СМИ уточняет, что на место катастрофы прибыли спасатели и представители власти. Причины крушения пока не называются. Министерство обороны Мексики пока не давало комментариев по поводу случившегося.

Reportan varios elementos militares muertos tras desplomarse avioneta de la Fuerza Aérea Mexicana en Veracruz #Video: Especial pic.twitter.com/P5WtRK62rT — El Universal (@El_Universal_Mx) February 21, 2021

Ранее сообщалось, что в Нигерии разбился самолет рядом с жилым кварталом. Как сообщают очевидцы, пилот отвел самолет от жилых кварталов. Самолет принадлежал ВВС Нигерии. Он заходил на посадку в аэропорту Абуджи.

Также мы писали о том, что в США самолет с пассажирами на борту стал разваливаться в небе. Его обломки упали на жилой район возле домов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.