Президент України запровадив всеукраїнські референдуми [ Редактировать ]
Референдумам бути. Президент підписав відповідний закон. Це була одна з передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. Відтак на всеукраїнський референдум можна виносити лише одне питання. Воно не повинно стосуватися податків, бюджету чи амністії.
І, звичайно, порушувати територіальну цілісність чи державну незалежність. Поєднувати референдум з виборами - забороняється. Явка має бути не меншою ніж 50% + 1 виборець. А рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більше ніж половина учасників опитування.
Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":
Українські громадяни, Верховна Рада та Президент кожен в межах своїх тем, в межах своїх розділів Конституції зможе ті чи інші питання ініціювати на референдумі. Президент щодо 1 розділу, там розділу щодо прав, розділу щодо виборів. Верховна Рада щодо розділу про територіальну цілісність, наприклад, а люди щодо будь-яких загальнодержавних так званих питань, але для цього потрібно зібрати 3 млн підписів, створити ініціативну групу.
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