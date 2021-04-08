Референдумам бути. Президент підписав відповідний закон. Це була одна з передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. Відтак на всеукраїнський референдум можна виносити лише одне питання. Воно не повинно стосуватися податків, бюджету чи амністії.

І, звичайно, порушувати територіальну цілісність чи державну незалежність. Поєднувати референдум з виборами - забороняється. Явка має бути не меншою ніж 50% + 1 виборець. А рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більше ніж половина учасників опитування.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":