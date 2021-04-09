Xiaomi представила электронную книгу InkPalm 5 [ Редактировать ]
Источник: Xiaomi
Китайская компания Xiaomi представила новую электронную книгу InkPalm 5. Новинка появилась на платформе YouPin. Главная особенностью InkPalm 5 - ее габариты. По своим размерам "читалка" соответствует смартфону и легко помещается в карман.
InkPalm 5 имеет 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1280x720 точек, масса электронной книги - 115 г, а толщина - 6,9 мм.
Гаджет получил 4-ядерный процессор с 1 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти. Аккумулятор на 1400 мА·ч обеспечивает высокую автономность электронной книги, но на сколько его хватает без подзарядки не сообщается. В InkPalm 5 есть 24-уровневая регулировка "температуры" света.
"Читалка" от Xiaomi работает на операционной системе Android 8.1 и допускает установку сторонних приложений. Управление осуществляется с помощью сенсорного экрана и расположенной под ним многофункциональной клавиши.
По умолчанию устройство работает с 5-ю основными книжными магазинами - Jingdong Reading, Variety Reading, WeChat Reading, Kindle Reading и Handy Reading. Возможен импорт электронных книг из других источников.
Стоимость InkPalm 5 на YouPin - $91. Будет ли электронная книга от Xiaomi продаваться за пределами Китая не сообщается.
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