Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква не считает, что переговоры в минском и нормандском форматах по Донбассу заблокированы. Однако Россия сознательно делает их неконструктивными.

Он отметил, что сейчас именно Россия выступает против проведения встречи лидером "нормандской четверки".

"Когда сидят лидеры вчетвером, то все слышат позицию друг друга. На таких саммитах нас открыто поддерживают лидеры Германии и Франции. Президенту России это не очень приятно слушать", - пояснил Жовква.

Также в Офисе президента считают, что России сейчас нечего сказать на нормандской встрече.

"Россия не выполнила ни одного из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И здесь мы видим, что он постоянно нарушается", - сказал Жовква.

При этом он не считает, что минский и нормандский форматы заблокированы.

"Проходят встречи на уровне ТКГ, советников лидеров "четверки". Однако создается впечатление, что России намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны", - объяснил заместитель главы ОП.

Напомним, 26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.