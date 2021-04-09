Во время поединка 1/4 финала Лиги Европы между нидерландским "Аяксом" и итальянской "Ромой" вратарь голландцев закинул мяч в створ своих ворот после стандарта, исполненного игроком соперников.

Первыми счет в матче на 39-й минуте открыли подопечные Эрика тен Хага, при этом до перерыва больше голов не последовало. "Аякс" ушел на 15-минутный отдых с преимуществом в счете. После начала второй части поединка случился курьезный момент, приведший к сравнению счета: на 57-й минуте встречи игрокам "Ромы" удалось заработать крайне опасный штрафной удар, который реализовал защитники Лоренцо Пеллегрини. После совершения удара голкипер не удержал мяч в руках и отправил в свою сетку ворот.

Отмечается, что столь драматический момент стал настоящим "ударом" для "Аякса", команда стала деморализованной. И на 87-й минуте встречи защитник "волков" Рожер Ибаньес поставил точку в поединке, забив еще один мяч в створку соперников.

Читайте также, в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл "Баварию" (3:2), а "Челси" одолел "Порту" (2:0). Напомним, что "Бавария" является действующим победителем Лиги чемпионов, в финале прошлого турнира мюнхенцы обыграли ПСЖ со счетом 1:0.

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