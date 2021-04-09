В Херсоне вводят дополнительные карантинные меры [ Редактировать ]
В пятницу, 9 апреля, біло принято решение ужесточить карантинные меры в Херсоне на 5 дней. Соответствующее решение приняла сегодня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом говорится в сообщении Херсонского городского совета в Facebook.
Таким образом, с 00:00 10 апреля по 15 апреля включительно в Херсоне будет запрещено:
- пребывание на территориях общего пользования без защитной маски;
- прием посетителей в ресторанах (кроме доставки и на вынос, а также летних площадок) - при этом наполненность не более 50%, режим работы - до 20:00;
- прием посетителей в ТРЦ и других развлекательных заведениях;
- работа непродовольственных рынков;
- проведение всех массовых мероприятий (кроме матчей без зрителей);
- прием посетителей учреждениями культуры, кроме работы автокинотеатров, историко-культурных заповедников;
- прием посетителей субъектами торгового и бытового обслуживания, кроме адресной доставки, предоставления финансовых и телекоммуникационных услуг.
При этом с 10 по 18 апреля разрешено обучение в дистанционной форме в учреждениях внешкольного образования.
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