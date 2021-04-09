В Украине за минувшие сутки, 8 апреля, зафиксировано19 676 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в свежей статистике от Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки:

летальных случаев - 419;

выздоровели - 11 221 человека;

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 823 674 человек;

выздоровели - 1 395 104 человек;

летальных исходов - 36 381.

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

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