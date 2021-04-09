В Украине второй день подряд фиксируют рост числа людей с COVID-19 [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 8 апреля, зафиксировано19 676 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в свежей статистике от Министерства здравоохранения Украины.
За минувшие сутки:
летальных случаев - 419;
выздоровели - 11 221 человека;
За все время пандемии в Украине:
заболели - 1 823 674 человек;
выздоровели - 1 395 104 человек;
летальных исходов - 36 381.
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
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