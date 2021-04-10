Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

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"Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной", - подчеркнул Эрдоган.

Глава государства также отметил, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также не признает аннексию Крыма.

Турецкий лидер заявил и о поддержке Крымской платформы. Он подчеркнул важность сохранения Черного моря как "моря спокойствия и стабильности".

Напомним, 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Турцию. В ходе визита состоялось подписание ряда двусторонних документов.

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