Зеленский едет в Турцию: какая цель у президента [ Редактировать ]
В субботу, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский отправится с рабочим визитом в Турцию. Об этом в пятницу сообщила канцелярия президента Турции.
Там он проведет встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Начало встречи Зеленского с Эрдоганом планируется в 9 часов утра в рамках украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня.
Девятое заседание стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной пройдет под председательством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Стамбуле 10 апреля 2021 года. Заседание пройдет с участием министров, в ходе него будут обсуждены турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнерства во всех его аспектах, также могут быть предприняты меры по развитию и углублению двустороннего сотрудничества.
Президенты планируют обсудить:
- вопросы оборонного сектора,
- соглашение о свободной торговле,
- вопросы туризма.
Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.
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