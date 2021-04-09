В субботу, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский отправится с рабочим визитом в Турцию. Об этом в пятницу сообщила канцелярия президента Турции.

Там он проведет встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Начало встречи Зеленского с Эрдоганом планируется в 9 часов утра в рамках украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня.

Девятое заседание стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной пройдет под председательством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Стамбуле 10 апреля 2021 года. Заседание пройдет с участием министров, в ходе него будут обсуждены турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнерства во всех его аспектах, также могут быть предприняты меры по развитию и углублению двустороннего сотрудничества.

Президенты планируют обсудить:

вопросы оборонного сектора,

соглашение о свободной торговле,

вопросы туризма.

Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.

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