США намерены "оживить" партнерство с Украиной, чтобы поддержать ее президента Владимира Зеленского. Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак по телефону обсудил с советником президента США Джейкобом Салливаном противодействие дезинформации.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Согласно сообщению, администрация президента США Джо Байдена собирается возобновить стратегическое партнерство в поддержку плана его украинского коллеги Владимира Зеленского "по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ".

"Салливан передал, что администрация президента США Джо Байдена намерена оживить наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Салливан также подтвердил неизменную поддержку американской стороной суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.

Ранее в Минздраве анонсировали поставку вакцины из США.