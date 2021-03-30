США "оживят" партнерство с Украиной - Белый дом [ Редактировать ]
США намерены "оживить" партнерство с Украиной, чтобы поддержать ее президента Владимира Зеленского. Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак по телефону обсудил с советником президента США Джейкобом Салливаном противодействие дезинформации.
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Согласно сообщению, администрация президента США Джо Байдена собирается возобновить стратегическое партнерство в поддержку плана его украинского коллеги Владимира Зеленского "по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ".
"Салливан передал, что администрация президента США Джо Байдена намерена оживить наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Салливан также подтвердил неизменную поддержку американской стороной суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.
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