Умер муж королевы Великобритании принц Филипп [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Букингемского дворца
Умер муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.
С глубокой скорбью ее величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке.
Принцу Филиппу было 99 лет, с Елизаветой они были женаты 73 года, у них четверо детей:
- Чарльз, принц Уэльский (1948);
- принцесса Анна (1950);
- принц Эндрю, герцог Йоркский (1960);
- принц Эдвард (1964).
Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл рассказали Опре Уинфри о тайнах британской монархии.
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