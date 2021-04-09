Принцу Филиппу было 99 лет Источник: пресс-служба Букингемского дворца

Умер муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

С глубокой скорбью ее величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке.

Принцу Филиппу было 99 лет, с Елизаветой они были женаты 73 года, у них четверо детей:

Чарльз, принц Уэльский (1948);

принцесса Анна (1950);

принц Эндрю, герцог Йоркский (1960);

принц Эдвард (1964).

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл рассказали Опре Уинфри о тайнах британской монархии.