Под Полтавой перевернулась лодка: есть утонувшие [ Редактировать ]
В воскресенье, 11 апреля, в Полтавской области, в селе Вакуленцы, произошла трагедия. Так, на дамбе перевернулась лодка, в момент ЧП в ней находились три человека. Об этом сообщили в управлении ГСЧС Полтавской области.
Спасатели достали из воды тела двух погибших. Поиски третьего продолжаются.
Так, представитель областного управления ГСЧС области Виталий Шкаревский заявил:
О том, что перевернулась лодка, очевидцы сообщили спасателям около 16:20. Из водоема работники городской спасательно-водолазной службы извлекли тела двух погибших мужчин. Кто эти люди, пока выясняется.
Отметим, что третьего человека, который находился в лодке, водолазы еще ищут.
Обстоятельства гибели людей устанавливают в полиции.
Ранее сообщалось, что в Черноморске 16-летний юноша погиб, спасая унесенных в море парней. За жизнь 16-летнего парня, первым кинувшегося на помощь, долго боролись медики скорой помощи, однако спасти героя не удалось.
Также мы писали о том, что в Харьковской области ребенок погиб, катаясь с горки на санках. Спуск был достаточно крутой, поэтому 11-летний мальчик не удержался и вылетел из санок, ударившись головой.
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