11-летний мальчик не удержался на спуске и вылетел из санок, ударившись головой Источник: Национальная полиция Украины

В селе Новоселовка Нововодолажского района Харьковской области ребенок погиб, катаясь с горки на санках. Об этом сообщает областная полиция.

О трагедии на "103" сообщили в субботу, 19 декабря, около 13:30. Дети развлекались, съезжая с горки на санках. Спуск достаточно крутой, поэтому 11-летний мальчик не удержался и вылетел из санок, ударившись головой.

Ребенок умер до приезда медиков. Его тело направлено в морг для установления причины смерти.

Полиция начала досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи изучают обстоятельства трагедии.

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Во время катания на санках дети регулярно получают травмы и происходят самые страшные трагедии.

В январе 2018 года "Подробности" сообщали о том, что в Мариуполе 8-летний мальчик на санках влетел в открытый канализационный люк. К счастью, он отделался только легким испугом и парой синяков. Аналогичный инцидент произошел в январе 2013 года в Николаевской области с девочкой.

В декабре 2018 года в пригороде Черновцов 15-летний мальчик получил смертельную травму головы во время катания на санках.

В феврале 2014 года на Хмельнитчине 5-летний ребенок на санках въехал под автобус. Он выжил, но получил тяжелые травмы. В январе 2013 года на Закарпатье на горке погибла 10-летняя девочка.