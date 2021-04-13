На Одесской трассе в селе Мытница под Киевом произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной версии, водитель микроавтобуса уснул за рулем. Неуправляемая машина пробила бетонный отбойник и вылетела на полосу встречного движения.

Водитель получил травмы несовместимые с жизнью и погиб.

На месте происшествия работает полиция, движение по трассе затруднено.

Напомним, что в субботу, 10 марта, в Мелитополе произошло жуткое ДТП. У пассажира одного из автомоьбилей вылетела челюсть.