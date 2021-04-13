Смертельное ДТП под Киевом: водитель автобуса уснул за рулем и снес отбойник (видео) [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
На Одесской трассе в селе Мытница под Киевом произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
По предварительной версии, водитель микроавтобуса уснул за рулем. Неуправляемая машина пробила бетонный отбойник и вылетела на полосу встречного движения.
Водитель получил травмы несовместимые с жизнью и погиб.
На месте происшествия работает полиция, движение по трассе затруднено.
Напомним, что в субботу, 10 марта, в Мелитополе произошло жуткое ДТП. У пассажира одного из автомоьбилей вылетела челюсть.
по теме
Водитель автобуса потерял сознание во время движения по проспекту Бажана возле станции метро "Позняки"
Жуткая авария произошла неподалеку от местного автовокзала
От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия
Водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохой погоды дороге
На участке трассы, где меняют дорожное полотно, водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и на скорости врезался в спецтехнику службы ремонта дорог