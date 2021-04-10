Кровавое ДТП в Мелитополе: у пассажира вылетела челюсть (фото, видео) [ Редактировать ]
В субботу, 10 апреля, в Мелитополе произошло кровавое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Так, неподалеку от местного автовокзала на улице Воинов-интернационалистов столкнулись грузовой микроавтобус Volkswagen и бус Hyundai, в котором находились пассажиры.
Удар был настолько сильным, что оба транспортных средства получили значительные механические повреждения, сообщает golos.zp.ua.
В результате аварии пострадали пассажиры Hyundai: женщина получила рваную рану височной области головы и сотрясение мозга, а мужчина лишился вставной челюсти. Их госпитализировали в больницу.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Hyundai, который не убедился в безопасности поворотного маневра и допустил столкновение с микроавтобусом. На месте ДТП работали правоохранители, медики скорой помощи и коммунальщики, которые ликвидировали горюче-смазочные материалы с территории проезжей части.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка.
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