Государство Израиль открывает свои границы для всех желающих туристов с 23 марта 2021 года. Это решение касается только людей у которых присутствует справка о прохождении вакцинации от COVID-19.

ПЦР-тест необходимо будет сделать до вылета, а по прибытии в аэропорт Бен-Гурион - еще один ПЦР и серологический тест. Также в страну смогут въехать люди, переболевшие коронавирусом с соответствующим документом.

Отмечается, что в настоящее время на территории израильских воздушных ворот открылся центр, где проводят ПЦР-тестирования туристам.

Читайте также, в Израиле начали закрывать отделения по лечению коронавирусной инфекции в медицинских центрах во всех уголках страны. Во время пика эпидемии в эти больницы госпитализировали по 20-30 человек ежесуточно, всего в медучреждениях страны проходят лечение от коронавируса менее 400 граждан.

Кроме того, в Израиле обнаружили новый уникальный штамм коронавируса. Основное отличие от других штаммов COVID-19 тем, что в нем присутствует уникальная мутация в ключевом белке оболочки, штамм P681H начал встречаться в образцах биоридин пациентов примерно в ноябре 2020 года.

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