Израильские биологи обнаружили в стране развитие нового штамма коронавирусной инфекции до сих пор неизвестного науке. Разновидность начала развиваться еще осенью 2020 года.

Основное отличие от других штаммов COVID-19 тем, что в нем присутствует уникальная мутация в ключевом белке оболочки. Эта мутация, вероятно, ускоряет распространение инфекции нового типа, при этом, не делая его более устойчивым к антителам. Возможно она не усиливает симптомы инфекции.

Штамм P681H начал встречаться в образцах биоридин пациентов примерно в ноябре 2020 года, однако следы его существования можно обнаружить в образцах сточных вод, собранных еще в октябре.

Отмечается, что статьи в журнале medRxiv не проходили финальное подтверждение и рецензирование. Результаты исследований носят только рекомендательный характер.

Читайте также, в Чехии эксперты лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно нашли новый тип мутации коронавирусной инфекции. В республике распространены и британский, и южноафриканский штаммы коронавируса.

Кроме того, в финском городе Турку обнаружили возможный новый штамм коронавируса. Он по характеристикам напоминает южноафриканскую мутацию вируса, эта разновидность не идентична южноафриканской, в связи с чем предполагается, что она снова мутировала.

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