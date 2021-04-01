Всего в больницах страны проходят лечение от коронавируса менее 400 граждан/ фото: РБК

В Израиле начали закрывать отделения по лечению коронавирусной инфекции в медицинских центрах во всех уголках страны. Такая ситуация связана с тем, что в Израиле практически не наблюдается заболевших COVID-19. Об этом сообщают Ynet News.

По словам представителей руководства медицинского центра "Рамбам", находящегося в Хайфе, в настоящее время в их ковидном отделении нету новых пациентов, тогда как еще в марте 2021 года туда поступали по 15 новых пациентов в сутки. Также новых пациентов нет и в больнице "Ассута", "Шиба" и "Меир".

Отмечается, что во время пика эпидемии в эти больницы госпитализировали по 20-30 человек ежесуточно. Всего в больницах страны проходят лечение от коронавируса менее 400 граждан. Также улучшение эпидемиологической обстановки связано с масштабной кампанией по вакцинации в Израиле.

Ранее мы писали, что израильские биологи обнаружили в стране развитие нового штамма коронавирусной инфекции до сих пор неизвестного науке. Разновидность начала развиваться еще осенью 2020 года, эта мутация, вероятно, ускоряет распространение инфекции нового типа, при этом, не делая его более устойчивым к антителам.

Кроме того, в Государстве Израиль заявили о полной вакцинации 50,2% населения. Страна является одним из лидеров по темпам вакцинации граждан в мире, в общем во всех мировых государствах сделано 447 003 353 прививок.

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