10 шагов для поддержки Украины: Кулеба сделал предложение странам НАТО [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время визита в Брюссель предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне агрессии со стороны России. Об этом говорилось в видео на странице министра в Facebook.
О том, какие именно шаги он имеет в виду глава украинского МИД не уточнил.
Во время заседания комиссии Украина-НАТО абсолютно все союзники поддержали Украину. Есть абсолютный консенсус в этой ситуации. Я предложил союзникам по НАТО 10 шагов, которые они могут сделать, чтобы поддержать нас в этой ситуации.
Кулеба отметил, что ехал в Брюссель с тремя задачами: рассказать о том, что Россия делает возле украинской границы, поблагодарить за поддержку и призвать к конкретным действиям в поддержку Украины.
Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.
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