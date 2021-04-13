Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время визита в Брюссель предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне агрессии со стороны России. Об этом говорилось в видео на странице министра в Facebook.

О том, какие именно шаги он имеет в виду глава украинского МИД не уточнил.

Во время заседания комиссии Украина-НАТО абсолютно все союзники поддержали Украину. Есть абсолютный консенсус в этой ситуации. Я предложил союзникам по НАТО 10 шагов, которые они могут сделать, чтобы поддержать нас в этой ситуации.

Кулеба отметил, что ехал в Брюссель с тремя задачами: рассказать о том, что Россия делает возле украинской границы, поблагодарить за поддержку и призвать к конкретным действиям в поддержку Украины.

Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.

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