Инспекция окопов, столовой и вручение наград: Зеленский побывал на Донбассе (фото) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки на Донбасс посетил позиции ВСУ на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства пообщался с военными, которые служат на боевых позициях. Защитники рассказали президенту о ситуации на фронте.
Благодарю вас за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство.
Глава государства вместе с военными почтили минутой молчания память бойцов, павших в боях за суверенитет и независимость Украины. Также президент вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.
Владимир Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных.
Президент заявил, что политики и власть должны ездить на фронт, чтобы поддержать украинских военных. По словам Зеленского, когда по нам будут стрелять, армия будет отвечать.
Власть не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно тяжело и там, где люди герои.
Глава государства отметило, что на Донбассе произошло резкое обострение ситуации, и все командиры видят, что по солдатам ВСУ работают вражеские снайперы.
Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
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