В четверг, 15 апреля, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Обсудят, в частности, обострение на Донбассе.

В ОП назвали главные темы заседания:

ситуация на Донбассе (рассмотрят в тайном режиме);

второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем;

кибербезопасность.

Отдельно будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от президента.

У Зеленского отметили, что по Донбассу государство вполне понимает все имеющиеся риски и просчитывает любые варианты развития событий.

Ранее заседание СНБО, которое должно было пройти 9 апреля, отменили.

Также мы писали о том, что 26 февраля были введены санкции против десяти бывших должностных лиц времен Януковича, которые "предали страну".