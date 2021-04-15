Зеленский собирает СНБО: в ОП раскрыли главные темы заседания [ Редактировать ]
В четверг, 15 апреля, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Обсудят, в частности, обострение на Донбассе.
В ОП назвали главные темы заседания:
- ситуация на Донбассе (рассмотрят в тайном режиме);
- второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем;
- кибербезопасность.
Отдельно будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от президента.
У Зеленского отметили, что по Донбассу государство вполне понимает все имеющиеся риски и просчитывает любые варианты развития событий.
Ранее заседание СНБО, которое должно было пройти 9 апреля, отменили.
Также мы писали о том, что 26 февраля были введены санкции против десяти бывших должностных лиц времен Януковича, которые "предали страну".
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