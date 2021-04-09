Заседание СНБО отменили - СМИ [ Редактировать ]
В пятницу, 9 апреля, заседание СНБО не состоится. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Верховной Раде.
"Сегодня заседания не будет", - сообщил он.
Ранее мы писали о том, что 26 февраля были введены санкции против десяти бывших должностных лиц времен Януковича, которые "предали страну".
2 февраля СНБО ввело персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.
19 февраля СНБО ввело санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.
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