Украинские власти по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны вводят санкции против десяти бывших должностных лиц, которые "предали страну". Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Санкционный список включает десять человек, в него вошли силовики и представители высшего офицерского состава времен беглого президента Виктора Януковича, которые предали Украину и содействовали российской агрессии:

бывший министр внутренних дел и экс-генерал Захарченко Виталий Юрьевич;

бывший председатель СБУ, генерал-майор Якименко Александр Григорьевич;

бывший контр-адмирал Березовский Денис Валентинович;

бывший генерал-майор Шапортов Станислав Владимирович;

бывший генерал-майор юстиции Нянчур Сергей Николаевич;

бывший генерал-майор Катовский Юрий Александрович;

бывший генерал-майор Товский Владимир Владимирович;

бывший генерал-майор Ханжа Сергей Валентинович;

бывший вице-адмирал Елисеев Сергей Станиславович;

бывший контр-адмирал Шакуро Дмитрий Александрович.

В результате введения максимальных (по 13 пунктам) санкций они лишаются всех государственных наград и званий в Украине. На данный момент все фигуранты из списка находятся не в Украине, но имеют на территории страны собственность и активы. Они будут арестованы.

Напомним, что в пятницу, 26 февараля, состоялось уже третье в этом месяце заседание СНБО. 2 февраля СНБО ввело персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

19 февраля СНБО ввело санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.