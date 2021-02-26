Заседание СНБО: введены санкции против предателей Украины [ Редактировать ]
Источник: СНБО
Украинские власти по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны вводят санкции против десяти бывших должностных лиц, которые "предали страну". Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Санкционный список включает десять человек, в него вошли силовики и представители высшего офицерского состава времен беглого президента Виктора Януковича, которые предали Украину и содействовали российской агрессии:
- бывший министр внутренних дел и экс-генерал Захарченко Виталий Юрьевич;
- бывший председатель СБУ, генерал-майор Якименко Александр Григорьевич;
- бывший контр-адмирал Березовский Денис Валентинович;
- бывший генерал-майор Шапортов Станислав Владимирович;
- бывший генерал-майор юстиции Нянчур Сергей Николаевич;
- бывший генерал-майор Катовский Юрий Александрович;
- бывший генерал-майор Товский Владимир Владимирович;
- бывший генерал-майор Ханжа Сергей Валентинович;
- бывший вице-адмирал Елисеев Сергей Станиславович;
- бывший контр-адмирал Шакуро Дмитрий Александрович.
В результате введения максимальных (по 13 пунктам) санкций они лишаются всех государственных наград и званий в Украине. На данный момент все фигуранты из списка находятся не в Украине, но имеют на территории страны собственность и активы. Они будут арестованы.
Напомним, что в пятницу, 26 февараля, состоялось уже третье в этом месяце заседание СНБО. 2 февраля СНБО ввело персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.
19 февраля СНБО ввело санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
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