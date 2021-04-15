Кращих абітурієнтів України нагородять стипендіями [ Редактировать ]
Українські учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають по десять тисяч гривень стипендії Президента України.
Про це повідомив прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль. За його словами, цьогоріч на стипендію можуть розраховувати двісті сімдесят школярів, які отримають найвищі результати з зовнішнього незалежного оцінювання.
Вона буде виплачуватися щомісяця протягом року. Окрім цього, грошову винагороду отримають переможці всеукраїнських учнівських та міжнародних олімпіад. Відповідно - по 20 та 100 тисяч гривень.
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Окрім цього, грошову винагороду отримають переможці всеукраїнських учнівських та міжнародних олімпіад. Відповідно - по 20 та 100 тисяч гривень
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