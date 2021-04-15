Канцлер Германии Ангела Меркель намерена по видеосвязи присоединиться к встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Переговоры пройдут в пятницу, 16 апреля.

По словам источника, на сегодня планируется, что немецкий канцлер удаленно примет участие в переговорах, встреча президентов Украины и Франции будет очной. Таким образом, переговоры будут трехсторонними.

Также у Макрона прокомментировали предстоящую встречу с президентом Украины. Встреча будет проходить в Елисейском дворце в формате обеда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.