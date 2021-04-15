В ОП рассказали о встрече Зеленского с Макроном [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит с официальным визитом Францию. В ходе визита он проведет встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.
"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 16 апреля с рабочим визитом во Французскую Республику. Планируются переговоры главы государства с президентом Франции Эммануэлем Макрона. Также состоится встреча первых леди - Елены Зеленской и Брижит Макрон", - заявили в Офисе президента.
Также у Макрона прокомментировали предстоящую встречу с президентом Украины. Встреча будет проходить в Елисейском дворце в формате обеда.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад.
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