Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад. По его мнению, Россия не планирует полномасштабного вторжения.

По словам Зеленского, если бы Россия действительно имела намерение вторгнуться, ее войска "могли бы постараться чуть больше" (как это было во время вторжения в Украину в 2014 году), чтобы сохранить некий элемент неожиданности".

"Зато россияне поступили наоборот. Они распространили кадры своего военного накопления в социальных сетях. Они отправили военные корабли, чтобы угрожать Украине с моря, и собрали на границе десятки тысяч военнослужащих - больше всего после аннексии Крыма Россией семь лет назад", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия предупредила США, что поддержка Украины может перейти в более широкую войну.

"Мы не утверждаем, что будет настоящая эскалация. Возможно, это просто ни в чьих интересах", - добавил президент Украины.

Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.

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