В Испании трех украинских моряков арестовали по подозрению в наркоторговле. Спецоперация проводилась на корабле Albatros Guard VSL, среди членов экипажа которого были граждане Украины. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза работников морского транспорта Украины.

В результате поисков на судне было обнаружено 18 тонн наркотических веществ. Украинских моряков задержали на расстоянии около 275 км к юго-востоку от острова Гран-Канария (Канарские острова). На борту выявили груз огромный груз с гашишем.

Выйдя на связь с семьями 7 апреля, моряки сообщили, что незадолго до ареста, когда Albatros Guard VSL находился в море, к нему подошло другое неизвестное судно, с которого на его борт были сброшены мешки с неизвестным грузом. После чего экипажем Albatros Guard VSL было получено распоряжение его владельца - принять груз на борт и доставить в порт.

Отмечается, что в настоящее время арестованные украинские моряки находятся в учреждении В Лас-Пальмасе до того времени, пока не пройдет заседание суда. При этом моряки заявили, что ничего не знали о грузе.

Фото: Facebook

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