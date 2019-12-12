Полиция задержала подводную лодку с тоннами кокаина [ Редактировать ]
В Перу задержали подлодку с тоннами кокаина
В Перу полиция задержала подводную лодку, которая перевозила тонны кокаина. Об этом сообщило AFP.
Патрульные перехватили судно на северо-западе Перу. Патрульные задержали четырех членов экипажа – два колумбийца, мексиканец и эквадорец.
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По предварительным данным, которые приводят военные, подлодка была построена на деньги наркомафии и направлялась в Мексику.
Ранее сообщалось о том, что преступники спрятали наркотики на миллиард долларов в колонках.
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