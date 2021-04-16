За минувшие сутки, 15 апреля, в Украине сделали 13520 прививок от коронавируса. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.

С начала прививочной кампании в Украине провели 432 817 вакцинаций, из них одну дозу получили 432 815 человек, а обе дозы - пять человек (из них двое получили одну дозу за границей).

Статистика COVID-вакцинации по регионам:

Киев - 1770 прививок;

Винницкая область - 225 прививок;

Волынская область - 688 прививок;

Днепропетровская область - 385 прививок;

Донецкая область - 460 прививок;

Житомирская область - 678 ​​прививок;

Закарпатская - 420 прививок;

Запорожская область - 558 прививок;

Ивано-Франковская область - 497 прививок;

Киевская область - 97 прививок;

Кировоградская область - 300 прививок;

Луганская область - 200 прививок;

Львовская область - 2650 прививок;

Николаевская область - 237 прививок;

Одесская область - 893 прививки;

Полтавская область - 352 прививки;

Ривненская область - 470 прививок;

Сумская область - 250 прививок;

Тернопольская область - 487 прививок;

Харьковская область - 230 прививок;

Херсонская область - 280 прививок;

Хмельницкая область - 680 прививок;

Черкасская область - 165 прививок;

Черновицкая область - 310 прививок;

Черниговская область - 238 прививок.

Прививки проводились 138 мобильными бригадами по иммунизации и 578 пунктами прививки. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 458 153 человека.

Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.

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