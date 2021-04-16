Вакцинация в Украине: за сутки привились более 13,5 тысяч жителей [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 15 апреля, в Украине сделали 13520 прививок от коронавируса. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.
С начала прививочной кампании в Украине провели 432 817 вакцинаций, из них одну дозу получили 432 815 человек, а обе дозы - пять человек (из них двое получили одну дозу за границей).
Статистика COVID-вакцинации по регионам:
- Киев - 1770 прививок;
- Винницкая область - 225 прививок;
- Волынская область - 688 прививок;
- Днепропетровская область - 385 прививок;
- Донецкая область - 460 прививок;
- Житомирская область - 678 прививок;
- Закарпатская - 420 прививок;
- Запорожская область - 558 прививок;
- Ивано-Франковская область - 497 прививок;
- Киевская область - 97 прививок;
- Кировоградская область - 300 прививок;
- Луганская область - 200 прививок;
- Львовская область - 2650 прививок;
- Николаевская область - 237 прививок;
- Одесская область - 893 прививки;
- Полтавская область - 352 прививки;
- Ривненская область - 470 прививок;
- Сумская область - 250 прививок;
- Тернопольская область - 487 прививок;
- Харьковская область - 230 прививок;
- Херсонская область - 280 прививок;
- Хмельницкая область - 680 прививок;
- Черкасская область - 165 прививок;
- Черновицкая область - 310 прививок;
- Черниговская область - 238 прививок.
Прививки проводились 138 мобильными бригадами по иммунизации и 578 пунктами прививки. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 458 153 человека.
Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.
Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.
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