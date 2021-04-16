Вакцину "Пфайзер" завтра доправлять у регіони, а в суботу почнуть імунізацію цим препаратом. Йдеться про майже 30 тисяч доз. 117 тисяч - сьогодні привезли до Києва спецлітаком. Це поставка в рамках міжнародної програми "Ковакс". А вже у травні-червні мають надійти 10 мільйонів доз "Пфайзеру", що Україна закупить у виробника.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час виступу у Верховній Раді. Загалом, у різних компаній Україна законтрактувала 32 мільйони доз вакцин - зазначив міністр. І процес замовлення ще триває.