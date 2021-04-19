Поліція Іспанії викрила незвичайну зброярню [ Редактировать ]
В Іспанії викрили нелегальну зброярню, де виготовляли гвинтівки та пістолети за допомогою 3Д-принтера. Спецоперацію провели на острові Тенеріфе ще торік у вересні. Однак оприлюднили дані лише тепер - через рішення суду.
У майстерні знайшли набої, зброю, знаряддя для її виробництва, а також екстремістську літературу. Поліція наголосила, що такі інциденти викликають занепокоєння. Адже напад на єврейську синагогу в німецькому Галле, де загинули двоє людей, скоїли саме із застосуванням гвинтівки, зробленої за допомогою 3Д-принтера.
Ми знайшли багато 3D-принтерів. Один з них саме друкував основу пістолета та інші деталі. Ми також виявили величезну кількість уже виготовлених частин зброї
по теме
У Харкові поліцейські вилучили арсенал зброї та боєприпасів. Кулемети, пістолети, автомат, гранатомети, кілька десятків гранат та майже півтори тисячі патронів зберігав у гаражному кооперативі 54-річний чоловік
В настоящее время проводятся следственные действия
Житель Чехії майже 30 років зберігав у себе на подвір'ї танк і самохідну артилерійську установку. Про це стало відомо під час так званої збройної амністії. Техніка небоєздатна, а танк до всього ще пофарбований в рожевий колір
У Дніпрі патрульні врятували дівчину, яка намагалася накласти на себе руки. Вона перелізла через перила біля Центрального мосту й готувалася стрибнути
Підірвати боєприпаси зі складу в Чехії російські спецслужби планували в Болгарії. За інформацією слідства, зброю придбав громадянин Болгарії, торгівець зброєю Еміліан Гебрев