В Іспанії викрили нелегальну зброярню, де виготовляли гвинтівки та пістолети за допомогою 3Д-принтера. Спецоперацію провели на острові Тенеріфе ще торік у вересні. Однак оприлюднили дані лише тепер - через рішення суду.

У майстерні знайшли набої, зброю, знаряддя для її виробництва, а також екстремістську літературу. Поліція наголосила, що такі інциденти викликають занепокоєння. Адже напад на єврейську синагогу в німецькому Галле, де загинули двоє людей, скоїли саме із застосуванням гвинтівки, зробленої за допомогою 3Д-принтера.