В Украине за сутки сделали 366 прививок препаратом Pfizer [ Редактировать ]
В Украине вчера, 18 апреля, стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech. За сутки сделали 366 прививок в трех областях. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны о процессе вакцинации в Украине.
Так, вакцинация Comirnaty началась в Киевской (216 прививок), Волынской (120) и Сумской (30) областях.
Всего за вчера в Украине сделали 1453 прививки. Кроме препарата Pfizer прививки делались вакцинами Covishield от AstraZeneca (689) и CoronaVac от Sinovac (398).
С начала кампании вакцинации в Украине первую дозу получили 450 645 человек, полный курс вакцинации (две дозы) получили пять украинцев.
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